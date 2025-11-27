В Польше заочно арестовали двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железной дороге

Окружной суд Варшавы принял решение о временном содержании под стражей двух украинцев: 41-летнего Евгения И. и 39-летнего Александра К., которых подозревают в совершении диверсий на железной дороге 15 и 16 ноября.

Об этом сообщил прокурор Артур Казновский из Мазовецкого отделения Департамента организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, оба подозреваемых уже покинули территорию Польши и выехали в Беларусь.

Несмотря на их отсутствие, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взять мужчин под стражу сроком на два месяца с даты их фактического задержания.

Как пояснил прокурор, это решение является первым шагом к выдаче национального ордера на арест. После этого может быть объявлен международный ордер, а впоследствии – красное уведомление Интерпола, что позволит правоохранителям других стран присоединиться к розыску подозреваемых.

19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилий не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

24 ноября национальная прокуратура Польши предъявила обвинение третьему человеку – Владимиру Б. – в связи с диверсией на железной дороге.

После того Польша решила закрыть последнее функционирующее консульство РФ в Гданьске.