Глава МИД Италии стал жертвой пророссийских хакеров

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в субботу, что пророссийские хакеры опубликовали в даркнете его личные данные.

Об этом глава итальянского внешнеполитического ведомства написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Таяани убеждён, что эти действия связаны с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства.

"Киберпреступники уже несколько дней распространяют мои личные данные в даркнете и ищут другую информацию, фактически подвергая меня новым угрозам и запугиванию. Они также втягивают в это мою семью, готовы платить за дополнительные сведения обо мне и моих близких", – отметил он.

Таяни подчеркнул, что не поддастся запугиванию и продолжит работать, "чтобы защищать свое министерство и Италию".

"Наша позиция в отношении Украины является политической причиной, из-за которой я попал под прицел: защита свободы суверенного государства, четкая позиция в пользу демократии и независимости нации представляют опасность для этих преступных группировок", – убежден глава итальянского МИД.

Как сообщает агентство Reuters, премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила поддержку Таяни и отметила, что продажа конфиденциальной информации, касающейся государственных чиновников, является "поводом для серьезной обеспокоенности".

На скриншотах, которые попали в распоряжение агентства Reuters, была видна фотография Таяни в списке из 18 "граждан, враждебно настроенных по отношению к Российской Федерации", в который также входили эксперты по кибербезопасности

Этот материал был обнаружен в разделе даркнета, доступном через сеть Tor, в рамках мониторинга, проводимого органами кибербезопасности, сообщил Reuters источник, близкий к министру.

Продолжается дальнейшее расследование, добавил собеседник.

Напомним, летом российские пранкеры Вован и Лексус разыграли старшего советника президента Литвы Дейвадаса Матулониса.

Также жертвой российских пранкеров стал советник президента Эстонии Мадис Ролл. После публикации разговора пранкеров с ним российская пропаганда утверждает, что Украина якобы координирует с Эстонией удары по объектам в России.