В Эстонии суд приговорил украинца к тюремному заключению за перевозку нелегальных мигрантов

Окружной суд эстонского города Пярну в рамках упрощенного судебного разбирательства признал 37-летнего гражданина Украины виновным в незаконной перевозке мигрантов в Эстонию и приговорил его к тюремному заключению.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

4 октября полиция в Ярваском уезде арестовала 37-летнего Александра Суворова после того, как в его автомобиле были обнаружены четверо иностранцев, незаконно въехавших в страну: один гражданин Алжира и трое граждан Сомали.

В рамках упрощенного судопроизводства гражданин Украины был приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы, из которых два месяца должны быть отбыты немедленно. Остаток срока отбывать не придется, если мужчина не совершит нового умышленного преступления в течение двух с половиной лет условного срока. Кроме того, после отбытия срока мужчина будет депортирован из Эстонии, и ему будет запрещен въезд в страну в течение следующих пяти лет.

Закон предусматривает до трех лет лишения свободы за незаконную перевозку иностранца через эстонскую границу. Если нелегальные иммигранты оказываются в ситуации, угрожающей их жизни или здоровью, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На этой неделе Эстония депортировала из страны гражданина России Леонида Карабешкина и наложила на него запрет на въезд в Шенгенскую зону из-за его предполагаемых связей с российскими спецслужбами.

Недавно полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.