Более половины украинских беженцев не очень довольны жизнью в Германии

Среди украинских беженцев, проживающих в Германии, уровень удовлетворенности жизнью ниже, чем у мигрантов из других восточноевропейских стран.

Такие данные социологического исследования Федерального института демографических исследований (BiB) приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается в исследовании, украинцы в настоящее время составляют наибольшую группу населения Германии со статусом "искателей защиты".

При этом уровень удовлетворенности жизнью среди них составляет 6,3 по шкале от 0 до 10. При этом у других иммигрантов из Восточной Европы этот показатель достигает в среднем 7,2.

"Однако эта группа в среднем живет в Германии дольше (чем украинцы, бежавшие от войны. – Ред.) и на данный момент не имеет опыта, связанного с войной и беженством", – отмечается в документе.

Уровень от 0 до 6 в исследовании оценивается как "менее довольны", от 7 до 8 – "довольны", а от 9 до 10 – "очень довольны".

В то же время уровень удовлетворенности жизнью в Германии среди украинцев с 2022 до 2023 года несколько повысился. Если в 2022 году, вскоре после прибытия большинства украинских беженцев в Германию, он составлял 5,9 пункта, то летом 2023 года этот показатель достиг в среднем 6,3 пункта.

"Повышение уровня удовлетворенности жизнью может быть связано с различными факторами, например, изучением немецкого языка, что позволяет расширить участие в общественной жизни, переездом из общежития в отдельное жилье или началом трудоустройства", – считают авторы исследования.

В то же время, как показывает исследование, среди украинских женщин уровень удовлетворенности жизнью в Германии на 0,3% ниже, чем у мужчин. Доля украинских мужчин, "очень довольных" жизнью в Германии, составляет 13%. В то же время этот показатель значительно ниже, чем среди немецкого населения без миграционного бэкграунда, отмечают авторы.

По их данным, уровень удовлетворенности жизнью в Германии особенно низкий среди украинцев, которые приехали в страну без партнера или не имеют партнера.

При этом те, кто проживает с малолетними детьми, более удовлетворены жизнью в Германии, чем опрошенные без детей.

Украинские беженцы, которые хорошо говорят по-немецки, а также те, которые не живут в общежитиях, также демонстрируют высокий уровень удовлетворенности жизнью в Германии, указано в исследовании.

Напомним, по данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въезжают в страну, выросла с 19 в неделю в середине августа до более 1 000 в середине сентября. В октябре эти цифры выросли еще больше: в последнее время они составляли от 1 400 до почти 1 800 в неделю.

Тем временем премьер Баварии Маркус Зёдер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин, требуя, чтобы ЕС надавил в этом вопросе на Украину.