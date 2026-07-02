В Германии ужесточают условия получения соцвыплат, в частности для украинских беженцев

С 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) будут получать так называемый базовый доход (Grundsicherung).

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

В связи с этим вводятся новые правила получения выплат для трудоспособных, но долгосрочно безработных жителей Германии.

В частности, центры занятости теперь будут тщательнее проверять стоимость активов и жилья, а санкции за нарушение порядка выплат станут более жесткими.

Кроме того, скорейшее трудоустройство получателя пособия станет для центров занятости более приоритетным, чем обучение или повышение квалификации.

Меняется также и подход к наложению санкций: если получатели пособия будут пропускать встречи в центрах занятости или не подавать заявления о трудоустройстве, выплаты могут сократить или отменить полностью.

Что касается предложений о трудоустройстве, то безработные должны будут соглашаться даже на работу с более низкой квалификацией, если физически, психически или психологически способны её выполнять.

По новым правилам сокращаются и льготные периоды, в течение которых центры занятости не учитывали суммы сбережений и средства на аренду жилья, выходящие за рамки возмещений.

Отныне сбережения до 40 тысяч евро должны использоваться получателями социальной помощи уже в первый год после подачи заявления на пособие (ранее эти средства не затрагивались в течение одного года). А расходы на жилье будут покрываться лишь в ограниченном объеме.

Ожидается, что базовый доход вместо социальной помощи с 1 июля будут получать около 5,5 миллиона жителей Германии.

Стоит отметить, что с начала российского вторжения в Украину "бюргергельд" получали и украинцы, имевшие в Германии временную защиту. Ранее в немецком правительстве уже пришли к соглашению отменить эти выплаты для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.

Вместо "бюргергельда" вновь прибывшие украинцы получают выплаты на уровне просителей убежища. Эта сумма варьируется в зависимости от семейного положения, в целом это примерно на 120 евро в месяц меньше – 441 евро на одинокого человека.

Напомним, в марте Бундестаг проголосовал за замену дохода граждан (так называемого "бюргергельда") новой гарантией базового дохода.

Опрос, проведенный осенью прошлого года, показал, что более половины украинцев с временной защитой не очень довольны жизнью в Германии.