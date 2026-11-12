Тихановская: России выгодно, чтобы Европа не участвовала в переговорах

Лидер белорусской демократической оппозиции Светлана Тихановская надеется, что европейцы как можно скорее решат вопрос о своём представительстве на переговорах о мире в Украине, хотя и отмечает, что России это невыгодно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тихановская заявила, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Дублине в четверг.

Тихановская отметила, "что диалог о мире между Россией и Европой не имеет смысла без присутствия там европейских лидеров, ведь речь идет прежде всего о безопасности Европейского Союза". "Поэтому, конечно, именно европейские лидеры должны решить, кто может стать этим представителем или должно ли их быть несколько", – сказала она.

Тихановская выразила надежду, что этот вопрос будет решён очень скоро, и европейские лидеры присоединятся к дискуссии о мире в Украине.

"Для России было бы гораздо удобнее, если бы Европа отсутствовала на этих переговорах, поскольку Россия понимает принципы и твёрдую позицию Европейского Союза по поддержке Украины любой ценой. И им не нужен дополнительный голос в пользу Украины. Но, конечно, не Путин должен решать, кто будет сидеть за столом переговоров, потому что мы не должны больше допускать "ялтинского сценария", когда судьба стран или народов решается без их участия", – сказала лидер белорусской оппозиции.

Напомним, Эстония считает, что президент Европейского совета Антониу Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас могут представлять Европу на переговорах по урегулированию войны в Украине в то время, как лидеры ЕС не могут прийти к согласию относительно того, кто именно должен занять место за переговорным столом.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.