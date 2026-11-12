Тихановська: Росії вигідно, щоб Європи не було за столом переговорів

Лідерка білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська сподівається, що європейці якнайшвидше вирішать питання свого представництва на переговорах про мир в Україні, хоча й відзначає, що Росії це не вигідно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Тихановська сказала, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Дубліні в четвер.

Тихановська відзначила, "що діалог про мир між Росією та Європою не має сенсу без присутності там європейських лідерів, адже насамперед йдеться про безпеку Європейського Союзу". "Тож, звісно, саме європейські лідери мають вирішити, хто може стати цим представником або чи має їх бути декілька", – сказала вона.

Тихановська висловила сподівання, що це питання буде вирішено дуже скоро, і європейські лідери долучаться до дискусії про мир в Україні.

"Для Росії було б набагато зручніше, якби Європа була відсутня на цих переговорах, оскільки Росія розуміє принципи та тверду позицію Європейського Союзу щодо підтримки України за будь-яку ціну. І їм не потрібен додатковий голос на користь України. Але, звичайно, не Путін має вирішувати, хто сидітиме за столом переговорів, бо ми не повинні більше допускати "ялтинського сценарію", коли доля країн чи народів вирішується без їхньої участі", – сказала лідерка білоруської опозиції.

Нагадаємо, Естонія вважає, що президент Європейської ради Антоніу Кошта та глава дипломатії ЄС Кая Каллас можуть представляти Європу на переговорах щодо врегулювання війни в Україні у той час, як лідери ЄС не можуть дійти згоди щодо того, хто саме повинен зайняти місце за переговорним столом.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.