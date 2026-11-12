В Кремле проходит встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

В Кремле началась встреча российского правителя Владимира Путина со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщило российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Во встрече принимают участие помощники Путина Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также специальный представитель российского правителя по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

В Москву американские переговорщики прибыли из Абу-Даби, где состоялась трехсторонняя встреча по урегулированию войны в Украине с участием РФ, США и Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с американскими посланниками не ограничена по времени.

Российское агентство ТАСС подчеркивает, что для Уиткоффа этот визит в Россию станет десятым за последние несколько лет, а для Кушнера – четвертым.

После встречи с Путиным представители президента США вылетят в Дублин, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, по данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на снижение напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.