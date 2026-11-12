У Кремлі проходить зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером

У Кремлі розпочалася зустріч російського правителя Владіміра Путіна зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

У зустрічі беруть участь помічники Путіна Юрій Ушаков і Владімір Мединський, а також спеціальний представник російського правителя з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними державами Кирил Дмитрієв.

До Москви американські переговірники прибули з Абу-Дабі, де відбулася тристороння зустріч щодо врегулювання війни в Україні за участю РФ, США та України.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що зустріч Путіна з американськими посланцями не обмежена в часі.

Російське агентство ТАСС підкреслює, що для Віткоффа цей візит до Росії стане десятим за останні кілька років, а для Кушнера – четвертим.

Після спілкування з Путіним представники президента США вилетять до Дубліна, щоб зустрітись з українським президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, за даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.