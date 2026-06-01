В Албании расследуют проект курорта, связанный с компанией зятя Трампа

Албанские антикоррупционные прокуроры начали расследование в отношении масштабного проекта строительства роскошного туристического курорта, который связывают с инвестиционной компанией Affinity Partners, возглавляемой Джаредом Кушнером – зятем президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление специальной антикоррупционной прокуратуры Албании (SPAK), передает "Европейская правда".

Как отмечается, SPAK проверяет изменения в статусе охраняемых территорий и земельные решения, которые были приняты в 2024 году. Именно они, по данным следствия, могли открыть путь для реализации инвестиционного проекта.

Речь идет о строительстве на необитаемом острове Сазани в Адриатическом море и части природоохранной зоны "Вьоса-Нарта" – экологически уязвимой прибрежной территории, где обитают фламинго, тюлени и морские черепахи.

Кушнер, который также выполняет роль специального посланника Трампа, ранее публично представил планы по превращению этого участка в крупный курорт с примерно 10 тысячами гостиничных номеров.

Премьер-министр Албании Эди Рама подтвердил, что правительство ведет переговоры по проекту, но заявил, что окончательный план развития еще не представлен, а экологическая экспертиза не завершена.

В то же время он опроверг, что инициатива нарушает природоохранный статус территории.

