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Каллас считает, что может представлять Европу на переговорах с Россией

Новости — Четверг, 12 ноября 2026, 15:06 — Кристина Бондарева

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас прокомментировала возможность того, что именно она может представлять европейцев на переговорах об урегулировании российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она говорила в четверг в Дублине, прибыв на саммит Европейского политического сообщества.

Каллас допустила, что может войти в состав группы европейских переговорщиков, указав на то, что лидеры ЕС "проводили такие обсуждения" в 2024 году во время назначения нынешних руководителей на высшие должности в блоке.

"Что касается европейской безопасности, то договоры очень-очень конкретны: это Антониу Кошта, а также верховный представитель и вице-президент, которые представляют Европу в вопросах безопасности (то есть сама Каллас. – Ред.)", – сказала она.

В то же время она признала, что лидеры ЕС сейчас могут сделать другой выбор и вновь начать переговоры по кандидатурам, "что всегда сложно".

В ответ на вопрос о том, не боится ли Каллас, что Россия может выступить против ее кандидатуры, она сказала, что это не должно быть проблемой европейцев.

"Почему это должно быть нашей проблемой – то, что россияне говорят о наших представителях? Разве мы высказываемся по поводу их представителей? Я имею в виду, что каждый должен иметь возможность выбирать своих представителей", – сказала Каллас, известная своей жесткой антироссийской позицией.

Отдельно она отметила, что в настоящее время уже существует европейская архитектура безопасности, закрепленная в ряде соглашений, однако Россия их не соблюдает.

"Я хочу подчеркнуть, что у нас уже есть европейская архитектура безопасности. Это закреплено в нескольких документах – если вспомнить Хельсинкский заключительный акт, Парижское соглашение, Будапештский меморандум, где Россия также согласилась на европейскую архитектуру безопасности. Проблема заключается лишь в том, что Россия не соблюдает эти соглашения. Поэтому сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, как обеспечить, чтобы Россия действительно выполняла свои обязательства", – сказала Каллас.

Напомним, Эстония считает, что Кошта и глава дипломатии ЕС Кая Каллас могут представлять Европу на переговорах по урегулированию войны в Украине.

А вот премьер-министр Ирландии Михол Мартин считает, что Европе необязательно иметь одного представителя на потенциальных переговорах с Россией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не столь важно, кто будет представлять Европу, сколько то, согласится ли Россия на присутствие европейцев за столом переговоров.

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Кая Каллас Мирный процесс
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