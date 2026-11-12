Каллас вважає, що може представляти Європу на переговорах з Росією

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки та віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас прокоментувала можливість того, що саме вона може представляти європейців на переговорах про врегулювання російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона говорила в четвер у Дубліні, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти.

Каллас допустила, що може увійти до складу групи європейських перемовників, вказавши на те, що лідери ЄС "проводили такі обговорення" у 2024 році під час призначення нинішніх керівників на найвищі посади в блоці.

"Щодо європейської безпеки, то договори є дуже-дуже конкретними: це Антоніу Кошта, а також високий представник і віцепрезидент, які представляють Європу в питаннях безпеки (тобто сама Каллас. – Ред.)", – сказала вона.

Водночас вона визнала, що лідери ЄС нині можуть зробити інший вибір і знову розпочати переговори стосовно кандидатур, "що завжди є складним".

У відповідь на питання про те, чи не боїться Каллас, що Росія може виступити проти її кандидатури, вона сказала, що це не має бути проблемою європейців.

"Чому це має бути нашою проблемою – те, що росіяни кажуть про наших представників? Хіба ми висловлюємося щодо їхніх представників? Я маю на увазі, що кожен має мати можливість обирати своїх представників", – сказала Каллас, відома жорсткою антиросійською позицією.

Окремо вона відзначила, що нині вже існує європейська архітектура безпеки, яка закріплена в низці угод, однак Росія їх не дотримується.

"Я хочу наголосити, що в нас вже є європейська архітектура безпеки. Це закріплено в кількох документах – якщо згадати Гельсінський заключний акт, Паризьку угоду, Будапештський меморандум, де Росія також погодилася на європейську архітектуру безпеки. Проблема полягає лише в тому, що Росія не дотримується цих угод. Тож зараз основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити, щоб Росія справді виконувала свої зобов'язання", – сказала Каллас.

Нагадаємо, Естонія вважає, що Кошта та глава дипломатії ЄС Кая Каллас можуть представляти Європу на переговорах щодо врегулювання війни в Україні.

А от прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вважає, що Європі необов'язково мати одного представника на потенційних переговорах з Росією.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не так важливо те, хто представлятиме Європу, як те, чи погодиться Росія на присутність європейців за столом переговорів.