Премьер Дании обеспокоена сбоями Starshield над Украиной и обещает обсудить это с США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала заявление президента Владимира Зеленского о том, что украинские военные вновь начали фиксировать значительные сбои в работе системы Starshield над территорией Украины.

Об этом она заявила перед началом саммита Европейского политического сообщества в Дублине, передает "Европейская правда".

В этот день Зеленский отметил, что украинские подразделения "уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины".

"Я глубоко обеспокоена этим. Все знают, в том числе и американцы, что Украина и Европа просто не в состоянии защитить своих граждан и Европу без этих спутников. Поэтому вы спрашиваете меня, обеспокоена ли я этим? Да, обеспокоена", – сказала премьер-министр Дании.

Также у Фредериксен спросили, будет ли этот вопрос поднят перед американцами.

"Да. Конечно. То есть, да, это часть обороны Европы. Это часть нашего сдерживания в отношении России. И в определенном смысле война, даже современная война, довольно проста. Если у вас нет противовоздушной обороны, если у вас нет спутников и если у вас нет возможностей пересекать собственную границу и атаковать врага, то вы не сможете победить. А вы должны выиграть эту войну вместе с США", – добавила она.

Напомним, что первый случай ограничения работы Starshield произошел в середине октября 2026 года. Это затруднило использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками, а также разведывательные и ударные операции.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил главе SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу Starshield.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

24 октября Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink и Starshield "на той же скорости, что и до введения всех ограничений".