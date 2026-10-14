Советник Зеленского: компания Маска ограничила работу Starlink для Украины

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX ввела для украинских военных ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.

Об этом сообщил советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, пишет "Европейская правда".

По словам Бескрестнова, он подтверждает, что в ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения.



"В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения об этом ограничении, и это привело к срыву ряда миссий", – сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны.



Он допустил, что это действие не является совпадением и "связано с текущей политической ситуацией".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 14 октября Россия нанесла прицельный баллистический удар по энергетике Украины, что продемонстрировало невиданное ранее пренебрежение по отношению к США. Он призвал Америку "отреагировать жестко".

Ранее СМИ сообщали, что якобы представители президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Сам Трамп 13 октября опроверг информацию о прекращении предоставления американских разведывательных данных Украине.