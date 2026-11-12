Зеленский: Украине снова ограничили Starshield, Киев обратился к США

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные вновь начали фиксировать значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины.

Об этом глава государства написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Президент сообщил, что получил доклады министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Наши подразделения, к сожалению, уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield над территорией Украины: вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины. А именно – действуют системные ограничения скорости Starshield на уровне 161 километра в час (100 миль в час)", – сообщил Зеленский.

По его словам, украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это "не случайные ошибки, а системное ограничение скорости".

"Для нас речь идет прежде всего о значительном затруднении перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства сбивания не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной.

Напомним, что первый случай ограничения работы Starshield произошел в середине октября 2026 года. Это затруднило использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками, а также разведывательные и ударные операции.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил руководителю SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу Starshield.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

24 октября президент Владимир Зеленский подтвердил возобновление работы Starlink и Starshield "на той же скорости, что и до введения всех ограничений".