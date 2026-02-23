Новое правительство Нидерландов принесло присягу

Новое правительство меньшинства в Нидерландах во главе с Робом Йеттеном принесло присягу и официально утвердило свои полномочия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает общественный вещатель Нидерландов NOS.

Король Нидерландов Виллем-Александр подписал официальный указ о назначении Роба Йеттена премьер-министром страны, а также утвердил членов его правительства – 17 министров и 10 государственных секретарей. Новый кабинет принес присягу перед королем.

Фото: NOS

Фото:NOS

Таким образом, 38-летний Йеттен стал самым молодым главой правительства в истории Нидерландов.

Его кабинет меньшинства считается нетипичным для политических традиций Нидерландов. Центристская проевропейская партия D66, победившая на выборах в октябре 2025 года и возглавляемая Йеттеном, объединилась с консервативными христианскими демократами и праволиберальной партией VVD в коалицию, которая будет иметь только 66 мест из 150 в нижней палате парламента. Это может затруднить принятие законодательных инициатив и заставит коалицию искать поддержки у оппозиционных партий.

Напомним, в конце января лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволило им сформировать правительство меньшинства.

Известно, что министром иностранных дел Нидерландов стал проукраинский евродепутат Том Берендсен.

Подробнее об этом – в статье За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство.