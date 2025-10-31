За Украину в НАТО и ЕС: как выборы в Нидерландах принесли сенсацию и кто возглавит правительство

Парламентські вибори в Нідерландах 29 жовтня принесли дуже великий і приємний сюрприз ліберальній Європі. А разом з тим – і Україні.

Після перемоги на попередніх виборах 2023 року Герта Вілдерса, а потім – формування за участю його партії коаліції, яку особисто Вілдерс зрештою і зруйнував, на цьогорічних дострокових виборах нідерландці зробили вибір на користь стабільності та центристського курсу.

Попри очікування, що і цього разу однозначним лідером перегонів буде Партія свободи (PVV) Вілдерса, вийшло геть інакше.

За підрахунками 99,7% голосів, перше місце зайняла ліберально-центристська партія D66 – найбільш проєвропейська політсила Нідерландів. За неї віддали голоси 1,76 млн виборців. І це на 15 тисяч голосів більше, аніж отримала Партія свободи.

На розподіл мандатів не вплине – обидві партії отримають по 26 місць у 150-місному парламенті.

Але головне – те, що вперше за тривалий час саме центристська сила перемогла та отримала шанс сформувати уряд та повернути Нідерландам імідж стабільної та проєвропейської демократії.

"Мільйони нідерландців перегорнули сторінку. Вони сказали "прощавай" політиці негативу", – заявив лідер D66 Роб Єттен після оголошення попередніх результатів.

Оптимізм замість страху

Нідерландські вибори 2025 року стали справжнім політичним марафоном не лише через рекордно близькі результати двох лідерів перегонів, а й через масштабну переоцінку виборців.

Лише два роки тому Вілдерс тріумфував із 37 місцями у парламенті. Натомість зараз PVV втратила 11 місць, тоді як D66 майже утричі покращила свій результат.

Аналітики відзначають, що кампанія Єттена була побудована на оптимізмі, соціальному лібералізмі та європейській інтеграції. Зокрема, він зміг переконати виборців, що країна потребує "нової політики – без страху і ксенофобії".

Його прихильники сприймають перемогу як тріумф центру над правим популізмом.

Кампанія оптимізму Єттена показала, що голландці хочуть прем’єра, який об’єднує країну, а не розділяє її.

Також його партія зробила ставку на доступне житло, екологічну енергію, якісну освіту й "здорове покоління майбутнього".

Варто уточнити, що результати виборів не дають абсолютної більшості жодній політсилі. Навіть із 26 мандатами D66 залишається "великою малою партією", як сказав сам Єттен: "Ми мусимо співпрацювати з багатьма".

Проте це не має стати непереборною проблемою для нього. 38-річний Роб Єттен – політик нового покоління, якого вже називають "новим Рютте" не лише через його політичну гнучкість, а й через здатність вести діалог у роздробленому політичному ландшафті. Його стиль – спокійний, медіаторський, але з чіткою європейською візією.

Як і колишній багаторічний прем’єр (а нині – генсек НАТО), Єттен прагне стабільності та коаліційного консенсусу, уникаючи радикальних рішень і різких тонів.

Проте він представляє нове покоління – молоде, більш європейське й реформаторське. На відміну від прагматичного, часто обережного Рютте, Єттен говорить мовою амбіцій і модернізації.

Також Єттен не приховує амбіцій зробити Нідерланди одним із рушіїв глибшої інтеграції ЄС.

"Ми повинні припинити автоматично казати "ні" Брюсселю і частіше казати "так" співпраці, – зазначив Єттен Politico. – Європа має стати справжньою демократичною світовою силою – здатною боронити наші кордони від Путіна, розвивати економіку й захищати клімат".

До речі, якщо саме Єттен очолить уряд, він стане першим відкритим гомосексуальним прем’єр-міністром у нідерландській історії.

Провал Вілдерса

Нинішній результат став для Герта Вілдерса найболючішим спадом за останнє десятиліття. Визнавши, що результат його партії "не той, на який він сподівався", популіст наголосив, що так просто не здасться.

"Ви не позбудетесь мене до 80 років", – заявив 62-річний Вілдерс своїм прихильникам.

Його партія втратила майже третину виборців, розчарованих хаосом минулого року. Попри це політик до останнього відмовлявся визнавати лідерство D66, закликавши зачекати на остаточні результати, зокрема закордонні голоси.

"Не можна починати переговори, поки не буде ясно, у кого найбільше голосів. Ми ніколи не мали такого близького результату", – сказав він журналістам.

Варто нагадати: шанси Вілдерса повернутися до влади виглядають відверто мізерними.

Адже більшість основних партій Нідерландів ще до дня виборів оголосили про відмову співпрацювати з PVV, пам’ятаючи, як Вілдерс зруйнував попередню коаліцію.

Проте політична історія Нідерландів показує: навіть після поразки популізм не зникає. Він лише чекає нового шансу.

Потенційні коаліції

Після виборів на Нідерланди чекають складні переговори, але навряд такі затяжні та складні, як були два роки тому – адже зараз центристські сили мають показати набагато кращий результат і точно не потребуватимуть голосів популістів.

Наразі найімовірнішою видається коаліція D66, Народної партії за свободу і демократію (VVD, колишня партія Марка Рютте, 22 мандати), християнських демократів (CDA, 18 мандатів) та консервативних лібералів (JA21, 9 мандатів).

Проте існує одна проблема – сумарно ці політсили матимуть лише 75 місць.

Тобто – рівно половину парламенту, а відповідно, для досягнення більшості центристська коаліція потребуватиме щонайменше ще одного учасника.

Проте лідерка консервативно-ліберальної партії VVD Ділан Єшилгьоз не виключає центристського варіанта: "Я все ще бачу можливість для правоцентристського кабінету, – сказала вона. – Це не буде легко, але є кілька гарних комбінацій".

І це правда – багатопартійні коаліції з п'ятьма чи шістьма партіями є нормою для Нідерландів. А крім того – до парламенту проходять 7 малих партій, які матимуть від одного до трьох мандатів кожна.

Альтернативою є ширша коаліція з лівими силами – зелено-лейбористським альянсом GroenLinks-PvdA (20 мандатів) з Франсом Тіммермансом на чолі. Однак Єшилгьоз поки що не готова відкривати двері до такого союзу.

Єттен своєю чергою наголошує на необхідності швидких рішень. "Потрібен стабільний кабінет, який не дивиться лише на власні електорати. Час діяти швидко", – підкреслив він.

Натомість Брюссель уважно стежить за Гаагою і вже готується вітати нового, "європейського" прем’єра Нідерландів.

Тріумф для України

Результати виборів у Нідерландах не можуть не тішити українців.

Тріумф Роба Єттена означає збереження та, ймовірно, посилення проєвропейського і проукраїнського курсу Гааги. Лідер D66 відкрито заявив, що підтримка України залишатиметься безумовною.

"Абсолютно. В новому парламенті є широка більшість, яка підтримає українців за будь-яких умов, адже ми маємо перемогти Путіна", – заявив Єттен.

І додав:

"Ми завжди будемо стояти поруч із народом України".

Про активність потенційного голови уряду Нідерландів на українському напрямку свідчить і січневий візит до Києва Роба Єттена та його партійного колеги Яна Патернотте.

Вони зустрілися з першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком і співзасновниками нідерландської організації Protect Ukraine. Обговорювали питання військової допомоги, зокрема постачання зброї, посилення ППО, співпрацю у військово-технічній сфері та розвиток спільного виробництва.

Вибори в Нідерландах засвідчили не лише зміцнення політичного центру, а й готовність нової влади продовжити підтримку України – політично, військово й дипломатично.

Для Києва це означає, що Гаага залишається надійним союзником, який і надалі формуватиме європейський консенсус на користь української перемоги.

Авторка: Дар’я Мещерякова,

журналістка "Європейської правди"