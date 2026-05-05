Возле Белого дома произошла перестрелка: Секретная служба США ранила стрелка

Вблизи Белого дома в Вашингтоне произошла перестрелка: сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Вашингтонского монумента.

Об этом пишет CNN, передает "Европейская правда".

Секретная служба США сообщила, что ее сотрудники 4 мая открыли огонь по вооруженному мужчине возле Вашингтонского монумента после того, как тот стрелял в агентов и ранил несовершеннолетнего прохожего.

Заместитель директора Секретной службы США Мэтт Куинн отметил, что за мгновение до начала перестрелки сотрудники и агенты Секретной службы, патрулирующие внешний периметр комплекса Белого дома, заметили "подозрительного человека, который, судя по всему, имел огнестрельное оружие".

Он сказал, что мужчина начал убегать, когда к нему подошли полицейские Секретной службы в форме, и открыл огонь в сторону офицеров. Офицеры открыли ответный огонь и ранили мужчину.

По словам собеседника в правоохранительных органах, осведомленного о ходе расследования, власти выясняют, не пытался ли подозреваемый проникнуть в Белый дом.

По данным предварительного расследования, подозреваемым является 45-летний мужчина, ранее проживавший в штатах Мэриленд и Техас. По словам собеседника, он получил ранения в туловище и в настоящее время находится в стабильном состоянии в местной больнице.

Куинн отметил, что подросток, который случайно оказался рядом и был ранен подозреваемым, был доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Ни один сотрудник Секретной службы не пострадал.

Как отмечается, незадолго до стрельбы кортеж вице-президента Джей Ди Венса проезжал через район, где произошел инцидент. Собеседник отметил, что кортеж Венса изменил маршрут из соображений чрезвычайной осторожности, пока его команда охраны оценивала ситуацию.

Президент США Дональд Трамп выступил на мероприятии в Восточном зале Белого дома вскоре после первых сообщений о стрельбе.

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранительных органов, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении вооруженного нападения во время ужина корреспондентов Белого дома, написал манифест, в котором "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации".

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала стрельбу в вашингтонском отеле третьей попыткой убийства президента США.