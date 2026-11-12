Неподалеку от Белого дома произошла стрельба: есть раненые

В четверг, 12 ноября, недалеко от Белого дома произошла стрельба, в результате которой несколько человек получили ранения.

Об этом пишет AP со ссылкой на данные правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

Как отмечается, пять человек получили огнестрельные ранения в районе Логан-Серкл в Вашингтоне, который находится в нескольких минутах ходьбы от Белого дома.

Пресс-секретарь полицейского управления Николь Динер отметила, что стрелок не был задержан, а места, где произошла стрельба, остаются неизвестными.

Отмечается, что значительная часть квартала была оцеплена, а школы вблизи места происшествия переведены в режим изоляции.

По данным собеседников NBC News, полиция полагает, что нападавший забаррикадировался внутри спортивного зала.

Улицы вокруг района также были перекрыты во время масштабной полицейской операции. Федеральное бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами сообщило, что направило на место происшествия своих агентов для оказания помощи.

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

5 мая сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Вашингтонского монумента после того, как тот стрелял в агентов и ранил несовершеннолетнего прохожего.

В конце мая сотрудники Секретной службы США застрелили человека, который подошёл к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл огонь по ним.