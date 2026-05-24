Возле Белого дома во второй раз за месяц произошла стрельба, стрелок убит

Сотрудники Секретной службы США застрелили человека, который в субботу подошел к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома и открыл по ним огонь; это уже второй подобный инцидент с начала месяца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

Вечером 23 мая неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту рядом с комплексом Белого дома и начал стрелять по офицерам Секретной службы.

Правоохранители открыли ответный огонь и ранили подозреваемого, который позже скончался в местной больнице.

Отмечается, что во время перестрелки был также ранен прохожий.

"Остается неясным, был ли прохожий ранен первым выстрелом подозреваемого или во время последующей перестрелки", – добавили в Секретной службе.

В результате инцидента правоохранители не пострадали. Президент США Дональд Трамп на момент стрельбы находился в резиденции. По словам представителя Белого дома, его проинформировали об инциденте.

Подозреваемый в стрельбе был идентифицирован как лицо с эмоциональными расстройствами, сообщил агентству Reuters представитель правоохранительных органов, добавив, что ранее в отношении его был вынесен "запрет на приближение".

Напомним, о подобном случае стало известно 5 мая – тогда сотрудники Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине возле Вашингтонского монумента после того, как тот стрелял в агентов и ранил несовершеннолетнего прохожего.

А вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранителей, нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

СМИ сообщали, что подозреваемый в совершении вооруженного нападения во время ужина корреспондентов Белого дома, написал манифест, в котором "четко указал, что хочет напасть на представителей администрации".

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала стрельбу в вашингтонском отеле третьей попыткой убийства президента США.