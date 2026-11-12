В четверг более 3 700 школ в Италии получили ложные предупреждения об угрозе взрывов, однако подавляющее большинство из них решило продолжить работу, следуя новым рекомендациям правительства по реагированию на подобные угрозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство премьер-министра Джорджи Мелони после предыдущей волны угроз взрывов в школах накануне заявило, что общественные здания следует эвакуировать только при наличии конкретных доказательств опасности.

В четверг 3 778 школ получили угрозы, но эвакуированы были лишь 77, причем некоторые из них – лишь на короткое время, сообщили в канцелярии премьер-министра Италии.

Предупреждения, поступившие в четверг, снова были подписаны "Михаилом Андроповым" и содержали очередную угрозу в адрес премьер-министра.

В среду паника была более масштабной: тогда это коснулось 6 300 школ, и среди родителей распространилась паника.

Это были последние случаи из серии ложных тревог и кибератак, с которыми в последнее время столкнулись европейские страны.

Мелони пригласила лидеров оппозиции в свой кабинет для обсуждения мер реагирования на подобные инциденты и объявила о планах разработки протокола, направленного на ограничение их последствий.

По итогам двухчасовой встречи лидеры оппозиции из центристских и левых партий заявили, что именно правительство должно выступить с предложениями по противодействию подобным угрозам, но раскритиковали Мелони за то, что, по их мнению, инвестиции в кибербезопасность являются недостаточными.

Оппозиционные партии обвинили Мелони в том, что она уделяет приоритетное внимание расходам на традиционное военное оборудование, пренебрегая, по их словам, более насущными киберугрозами.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду, 11 ноября, решила созвать экстренное заседание правительства после того, как сотни школ по всей стране были эвакуированы в связи с получением одинаковых сообщений об угрозе взрыва.

Также стоит отметить, что глава МИД Италии Антонио Таяни заявил в среду, что он и члены его семьи получили новые угрозы после кибератак.

Ранее Таяни сообщал, что его личные данные оказались среди информации о нескольких итальянских чиновниках, обнародованной киберпреступниками в даркнете.