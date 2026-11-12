Зеленский рассказал о встрече с генеральным секретарем НАТО в Дублине

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он сообщил в четверг, 12 ноября, в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский встретился с Рютте в Дублине в кулуарах заседания Европейского политического сообщества.

Он поблагодарил его за постоянную поддержку в защите украинского неба.

"Помимо постоянного дефицита средств противоракетной обороны, которым пользуется Россия, чтобы разрушать нашу энергетику, значительные сложности создают перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины. Это значительно ограничивает возможности перехвата реактивных "шахидов". Конечно, выигрывают от этого только россияне", – сказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что теперь, когда активизировались трехсторонние переговоры, важно, чтобы Украина не осталась с пустыми пусковыми установками ПВО и имела возможность защитить себя.

"Искусственные ограничения не работают на мир – они работают на агрессора. Спасибо, Марк, за готовность помочь с PAC-2 и PAC-3", – добавил Зеленский.

В этот день Зеленский сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные перебои в работе Starshield.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что обеспокоена сбоями Starshield в Украине и пообещала обсудить это с США.

Первый случай ограничения работы Starshield произошёл в середине октября 2026 года. Это затруднило использование дронов-перехватчиков для борьбы с российскими беспилотниками, а также разведывательные и ударные операции.