Зеленський розповів про зустріч з генсекретарем НАТО у Дубліні

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це він повідомив у четвер, 12 листопада, у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський зустрівся з Рютте у Дубліні на полях засідання Європейської політичної спільноти.

Він подякував йому за постійну підтримку із захистом українського неба.

"Крім постійного дефіциту антибалістики, яким користується Росія, щоб розбивати нашу енергетику, значних складнощів додають перебої в роботі Starshield вздовж лінії фронту і на українських тимчасово окупованих територіях. Це значно обмежує можливості перехоплювати реактивні "шахеди". Звісно, виграють від цього тільки росіяни", – сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що тепер, коли активізувались тристоронні перемовини, важливо, щоб Україна не була з порожніми пусковими ППО і мала як захистити себе.

"Штучні обмеження не працюють на мир – вони працюють на агресора. Дякую, Марку, за готовність допомагати з PAC-2 і PAC-3", – додав Зеленський.

Цього дня Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

Перший випадок обмеження роботи Starshield стався в середині жовтня 2026 року. Це ускладнило використання дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками, а також розвідувальні й ударні операції.