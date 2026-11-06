СМИ: заявление Кушнера о "новой архитектуре безопасности в Европе" озадачило союзников

Непонятное предложение администрации США о новом соглашении с Россией по безопасности в Европе вызвало скептицизм и беспокойство в европейских столицах, которые опасаются, что это может привести к оттеснению континента на второй план в переговорах.

Об этом сообщает Politico, которое пообщалось с 12 дипломатами НАТО, послами ЕС и европейскими чиновниками, передает "Европейская правда".

Последнее предложение США подчеркивает растущую обеспокоенность в связи с новым сближением президента Дональда Трампа с Россией, поскольку он усиливает давление на Украину, а его администрация пытается возобновить переговоры о прекращении войны.

Поздно вечером в четверг Трамп заявил о "большой, замечательной сделке" после встречи с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, добавив, что "она может охватить всю Европу".

После этого специальный посланник Трампа Джаред Кушнер заявил о подготовке договоренностей, "учитывающих опасения всех сторон в сфере безопасности".

"Немного непонятно, что именно имел в виду Кушнер. Общий настрой в Европе таков, что любые обсуждения с Россией относительно будущей архитектуры безопасности на данный момент будут просто использованы Москвой для легитимизации своих аргументов… это не пройдет у европейских союзников", – отметил один из дипломатов НАТО.

По словам двух дипломатов ЕС, главный советник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт в пятницу проинформировал послов ЕС после обсуждения этого вопроса между советниками по вопросам национальной безопасности.

"Для нас и многих других давно является позицией, что архитектура европейской безопасности не должна обсуждаться, пока продолжается война. И, конечно, не без участия европейцев", – заявил европейский высокопоставленный чиновник по вопросам безопасности.

Однако некоторые союзники опасаются, что США могут увязать свою новую инициативу с предстоящим пересмотром численности американских войск в Европе, который ожидается в декабре.

"Это тот самый слон в комнате. Одно дело – говорить о европейской архитектуре безопасности при условии "обычной" позиции США; другое дело – говорить о европейской архитектуре безопасности "такой, какой она будет", и никто не знает, какой она будет", – отметил дипломат НАТО.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что у Европы есть собственные интересы в сфере безопасности в отношении завершения российско-украинской войны, а потому она должна участвовать в переговорном процессе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предостерег европейских союзников от проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.