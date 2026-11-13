Мадьяр изменил свою позицию относительно встречи с Зеленским, речь идет о Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Дублине кратко пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в беседе с Kossuth rádió, передает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Мадьяр рассказал, что в кулуарах саммита пообщался, в частности, с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии, премьер-министром Ирландии, а также провел 10–15-минутную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что в социальных сетях Владимира Зеленского до сих пор не было упоминаний о встрече с премьер-министром Венгрии.

"Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье", – продолжил Мадьяр, добавив, что министры иностранных дел в настоящее время обсуждают, может ли это состояться до конца ноября.

Стоит отметить, что в июле в ходе короткой беседы в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорились о подходе к встрече. "Мы договорились, что в ближайшее время встретимся – либо в Будапеште, либо в Киеве, – а после этого вместе поедем в Закарпатье, в Берегово", – заявил он. Это именно тот формат двусторонней встречи, на котором настаивала украинская сторона. Однако этой встречи так и не состоялось.

В октябре президент Владимир Зеленский в Брюсселе провёл первую официальную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.