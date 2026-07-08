Лідери України і Угорщини узгодили зустріч у столиці, потім їдуть до Берегова – Мадяр

У короткій розмові в Анкарі президент України Володимир Зеленський та прем’єр Угорщини Петер Мадяр домовилися про підхід до зустрічі.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив угорський лідер у зверненні до нації з Анкари.

Прем'єр Угорщини повторив ту заяву, яка пролунала від нього раніше для іноземних журналістів – про те, що Угорщина підтримує Україну, вважає Путіна безумовним агресором та винуватцем, але не буде постачати зброю для ЗСУ.

Також він розкрив деталі своїх вечірніх переговорів з українським лідером.

"Учора під час урочистого прийняття з нагоди відкриття саміту я коротко поговорив із президентом Зеленським", – заявив він.

Також Мадяр повідомив про попередню домовленість щодо місця повноцінної зустрічі із Зеленським.

"Ми домовилися, що найближчим часом зустрінемося – або в Будапешті, або в Києві, – а після цього разом поїдемо на Закарпаття, до Берегова", – заявив він. Раніше "ЄП" розповідала, що це – саме той формат двосторонньої зустрічі, на якому наполягала українська сторона.

Як повідомляла "ЄП" раніше, в Анкарі Мадяр анонсував зустріч із Зеленським.

Перед тим польський президент Кароль Навроцький також розповів про розмову із Зеленським в Анкарі та змінив тон щодо України.

Однією з головних тем саміту стало нове загострення дансько-американської суперечки: прем’єрка Данії заявила про готовність захищати свою землю у відповідь на заяви Трампа.