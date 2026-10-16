Мадяр про зустріч з Зеленським: є згода поставити відносини на нову основу

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.

Про це Мадяр написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Він привітав укладення політичної угоди між Угорщиною та Україною щодо зміцнення прав угорської меншини на Закарпатті.

"Ми оцінили як перший крок до відновлення взаємної довіри те, що Верховна Рада України ухвалила на основі цієї угоди закон про освіту для національних меншин, а також те, що українська сторона негайно розпочала його виконання", – написав Мадяр.

Він також висловив вдячність за вересневу резолюцію українського парламенту, в якій було визнано, що в період з 1944 по 1946 роки проти угорців Закарпаття були скоєні злочини у вигляді примусової праці та масових депортацій.

"Я домовився з президентом України про те, що ми продовжимо консультації між двома країнами на міністерському рівні та приділятимемо особливу увагу подальшому покращенню становища меншин, які проживають у наших країнах. Ми погодилися, що в інтересах обох країн – поставити політичні та економічні відносини на нову основу", – заявив Мадяр.

Він заявив, що запевнив Зеленського у своїй повній солідарності у зв’язку з нелюдською російською агресією проти України.

"Я зазначив, що Угорщина готова надати допомогу всіма можливими дипломатичними засобами для якнайшвидшого досягнення перемир’я та встановлення тривалого миру", – зазначив Мадяр.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини Петером Мадяром.

За словами одного з джерел, спілкування тет-а-тет тривало близько 30 хвилин – що суттєво перевищує задекларовані Угорщиною плани.

Зеленський та Мадяр зустрілись після того, як Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Наступного дня ЄС розпочав переговори з Україною щодо двох кластерів після того, як Угорщина зняла свої заперечення.