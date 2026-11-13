Мадяр змінив позицію щодо зустрічі з Зеленським, йдеться про Закарпаття

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні коротко поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у розмові з Kossuth rádió, передає "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Мадяр розповів, що на полях саміту поспілкувався, зокрема, з прем’єр-міністром Люксембургу, президентом Швейцарії, прем’єр-міністром Ірландії, а також провів 10–15-хвилинну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Варто зауважити, що у соцмережах Володимира Зеленського досі не було згадок про зустріч з прем'єром Угорщини.

"Ми говорили про зустріч із президентом, але мова йшла не про Будапешт чи Київ, а про Закарпаття", – продовжив Мадяр, додавши, що міністри закордонних справ наразі обговорюють, чи може це відбутися до кінця листопада.

Варто зазначити, що у липні в короткій розмові в Анкарі президент України Володимир Зеленський та прем’єр Угорщини Петер Мадяр домовилися про підхід до зустрічі. "Ми домовилися, що найближчим часом зустрінемося – або в Будапешті, або в Києві, – а після цього разом поїдемо на Закарпаття, до Берегова", – заявив він. Це саме той формат двосторонньої зустрічі, на якому наполягала українська сторона. Однак цієї зустрічі так і не відбулося.

У жовтні президент Володимир Зеленський у Брюсселі провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини Петером Мадяром.

Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.