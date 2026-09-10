Село в Нидерландах не разрешило установить на своей территории 9-метровую статую Ленина

Муниципалитет Олдамбт в Нидерландах постановил, что 9-метровая статуя Владимира Ленина не может быть установлена в селе Остволд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Статую планировалось разместить рядом с новым центром культурного наследия в этом селе провинции Гронинген, но муниципалитет отказал в выдаче разрешения на её установку.

Бронзовая статуя российского революционера до 1991 года стояла в восточногерманском городе Мерзебург, недалеко от Лейпцига. После распада ГДР её демонтировали, а в конце 1990-х годов её приобрел предприниматель из Гронингена.

В течение последних нескольких недель статуя служила фоном для музыкально-театрального спектакля в Оствольде. После этого статуя должна была стать частью нового центра культурного наследия, посвящённого истории коммунизма в Восточном Гронингене.

фото RTV Noord

Генриетта Давелаар, инициатор создания центра, уже довольно долгое время вела переговоры с муниципалитетом по поводу центра и считала, что выдача разрешения на установку статуи не вызовет никаких проблем.

Новость о том, что статуя может остаться в деревне, вызвала критику, в частности, в социальных сетях. Статуя также вызвала определенный резонанс в местной политике.

Пресс-секретарь муниципалитета заявил, что разрешение действительно не будет дано, поскольку установка статуи приведет к бурным реакциям и дискуссиям.

"Все должны чувствовать себя в Олдамбте как дома и быть желанными гостями, а эта статуя вызывает слишком много реакций", – сказал пресс-секретарь. Муниципалитет также считает, что девятиметровая статуя слишком высока.

"Конечно, заявитель все еще имеет возможность подать апелляцию", – добавил он.

Давелаар подчеркивает, что статуя ни в коем случае не ставит целью прославление личности Ленина: "Мы хотели установить рядом табличку с объяснением контекста, чтобы это стало поводом для разговора. Ведь Ленин неразрывно связан с Олдамбтом".

В этом регионе ранее существовал большой разрыв между зажиточными землевладельцами и бедными сельскохозяйственными рабочими. Во второй половине XIX века трудовые беспорядки привели к нескольким восстаниям. Когда коммунизм распространился из России, эта идеология стала популярной в Восточном Гронингене.

"Я очень хорошо понимаю, что этот образ вызывает реакцию, ведь под руководством Ленина происходили ужасные события. Но это просто факт, что Ленин и коммунизм пользовались большой поддержкой в Олдамбте", – пояснила Давелаар.

Это решение муниципалитета полностью разочаровало Давелаар. По её мнению, информационный центр, над которым она работала годами, теперь также не будет построен. "Нам нужна была значительная приманка для посетителей. Если памятник не будет стоять, то и информационного центра тоже не будет", – сказала она.

Она твердо намерена обжаловать отказ в выдаче разрешения.

В августе в Польше во время торжественного церковного богослужения была освящена гигантская статуя Девы Марии, ставшая крупнейшим изображением матери Иисуса в Европе – ее высота превышает 55 метров.

Ранее сообщалось, что гигантская статуя Иисуса Христа в польском городе Свебодзин раздает интернет. Тогда представители церкви пообещали демонтировать антенны, поскольку они могут задеть чувства верующих.