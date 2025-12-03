В Польше запретили деятельность Коммунистической партии

Польский Конституционный трибунал (суд) своим решением в среду запретил деятельность Коммунистической партии Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Высший суд Польши постановил, что цели и деятельность Коммунистической партии противоречат положениям польской конституции – она запрещает функционирование партий, пропагандирующих тоталитарные режимы: нацизм, фашизм и коммунизм.

В результате был вынесен приговор об объявлении Коммунистической партии Польши нелегальной и ее исключении из реестра партий.

"В правовом поле Республики Польша нет места партии, которая прославляет преступников и коммунистические режимы, ответственные за смерть миллионов людей, включая наших соотечественников, граждан Польши", – сказала в обосновании решения судья Конституционного трибунала Кристина Павлович.

Перед вынесением приговора Коммунистический интернационал, который объединяет 35 коммунистических партий со всего мира, раскритиковал намерения Польши запретить политсилу.

"Эта попытка запретить Коммунистическую партию Польши является кульминацией предыдущих усилий польской буржуазии и правительства, поддержанных ЕС, официальной идеологией которого является антикоммунизм", – говорилось в совместном заявлении Интернационала.

Коммунистическая партия Польши была основана в 2002 году. Ее основатели были членами Союза польских коммунистов "Пролетариат", основанного после падения коммунистического режима в Польше.

Ранее в Чехии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, которые приравнивают пропаганду коммунистической идеологии к нацистской пропаганде.

В прошлом году в Швейцарии состоялся учредительный съезд Революционной коммунистической партии, которая стала первой с 1940 года партией, идентифицирующей себя как коммунистическая в этой стране.