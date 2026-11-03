За сутки европейские авиакомпании получили пять сообщений о взрывчатке на борту самолетов

Пять различных сообщений о взрывчатке на борту пяти европейских авиарейсов поступили вечером 2 ноября и в течение дня 3 ноября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Все самолеты благополучно приземлились, и ни в одном случае на борту не обнаружили опасных предметов. Поэтому предполагают, что это могли быть ложные сообщения о бомбе. Однако власти сообщили, что проверяют ситуацию.

В частности, первый из самолетов вылетел из лондонского аэропорта "Хитроу" и был перенаправлен в аэропорт "Варшава-Модлин". Он направлялся в Варшаву, и на борту находился 181 пассажир. Второй самолет, летевший из Копенгагена, напротив, приземлился в Варшаве по расписанию, несмотря на такую же угрозу.

Третья тревога сработала на рейсе Ryanair, который вылетел из Манчестера и был вынужден совершить аварийную посадку в Мурсии, в Испании. На борту находился 121 человек, включая экипаж. В этом случае самолёт также приземлился по расписанию, но испанские власти задействовали протоколы безопасности, мобилизовали пожарных и осмотрели самолёт после эвакуации пассажиров.

Четвёртый рейс, по поводу которого поступил сигнал тревоги, прибывал из Израиля. Самолёт заставили приземлиться в болгарской Софии, где вмешались антитеррористические подразделения.

Также в Софии вечером в понедельник должен был приземлиться рейс Wizz Air, вылетевший из Лондона (аэропорт "Лутон"). Однако сообщение о бомбе заставило его приземлиться в Будапеште под сопровождением венгерского истребителя. В этом случае проверки также не выявили ничего подозрительного, и рейс вскоре продолжил полёт в Софию.

Между тем, как сообщают итальянские СМИ, в римском аэропорту "Фьюмичино" также проверили два рейса Ryanair, прибывшие из Лиссабона и Дублина, в связи с ложными сообщениями о бомбе.

Напомним, в конце октября в аэропорту Кишинева эвакуировали пассажиров и сотрудников после сообщения о якобы заложенной бомбе.

В прошлом месяце в аэропорту нидерландского города Эйндховен обнаружили два взрывных устройства, которые, возможно, остались со времён Второй мировой войны.