Премьер Латвии: Европа сильнее России и должна предъявлять более высокие требования к переговорам

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что Европа должна повышать свои ожидания относительно гарантий безопасности для Украины в переговорах с Россией, ведь она сильнее РФ.

Об этом он заявил по прибытии на неформальный саммит Европейского совета в Дублине, сообщает "Европейская правда".

Кулбергс убежден, что Европа должна проявить больше решимости, ведь она превосходит Россию в военном и экономическом плане.

"Посмотрите, где сейчас Россия? Россия не способна даже одолеть такое по размерам и численности населения меньшее государство, как Украина, которая демонстрирует огромный дух и отражает атаки здесь. А в дискуссиях Россия выдвигает те требования, на которые мы должны согласиться – извините, но это агрессор, который проигрывает на передовой", – подчеркнул премьер Латвии.

Поэтому он убежден, что европейцы "должны повысить наши ожидания относительно того, что должно быть сделано в плане безопасности Украины", ведь речь идет о будущем европейского континента.

Кулбергс также усомнился в серьезности нынешних переговоров о завершении войны в Украине, ведь Россия, по его словам, не настроена на мир.

"Давайте будем честными: выглядит ли это действительно серьезно? Я считаю, что нас втягивают в искусственную ситуацию: никто не стремится к миру, кто-то просто хочет использовать зиму, чтобы нанести еще больший ущерб гражданскому населению и Украине. Поэтому я считаю, что это не настоящие мирные переговоры", – заявил глава правительства Латвии.

В то же время премьер Эстонии Кристен Михал считает, что темой новой европейской архитектуры безопасности Россия пытается отвлечь внимание европейцев.

По данным СМИ, США обратились к России с просьбой представить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.