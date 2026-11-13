Прем’єр Латвії: Європа сильніша за Росію і має мати сильніші очікування від переговорів

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає, що Європа повинна підвищувати свої очікування щодо гарантій безпеки для України у переговорах з Росією, адже є сильнішою за РФ.

Про це він сказав по прибуттю на неформальний саміт засідання Європейської ради у Дубліні, повідомляє "Європейська правда".

Кулбергс переконаний, що Європа має проявити більше рішучості, адже вона переважає Росію у військовому та економічному плані.

"Подивіться, де зараз Росія? Росія не здатна навіть подолати таку за розмірами й чисельністю населення меншу державу, як Україна, яка демонструє величезний дух і відбиває атаки тут. А в дискусіях Росія висуває ті вимоги, на які ми маємо погодитися – вибачте, але це агресор, який програє на передовій.", – наголосив прем’єр Латвії.

Тому він переконаний, що європейці "повинні підвищити наші очікування щодо того, що має бути зроблено в плані безпеки України", адже йдеться про майбутнє європейського континенту.

Кулбергс також засумнівався у серйозності теперішніх переговорів про завершення війни в Україн, адже Росія, за його словами, не налаштована на мир.

"Давайте будемо чесними: чи виглядає це справді серйозно? Я вважаю, що нас втягують у штучну ситуацію: ніхто не прагне миру, хтось просто хоче використати зиму, щоб завдати ще більшої шкоди цивільному населенню та Україні. Тож я вважаю, що це не справжні мирні переговори", – заявив глава уряду Латвії.

Водночас прем'єр Естонії Крістен Міхал вважає, що темою нової європейської архітектури безпеки Росія намагається відвернути увагу європейців.

За даними медіа, США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.