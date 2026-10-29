СМИ: надзорный орган Пентагона не будет расследовать сбои в работе Starlink для Украины

Надзорный орган Пентагона отклонил двухпартийный запрос сенаторов США о расследовании недавних сбоев в работе Starlink и Starshield для Украины.

Об этом стало известно Associated Press из источников, от сенаторов и из ответа Пентагона, сообщает "Европейская правда".

Ранее группа сенаторов от обеих партий обратилась к генеральному инспектору Пентагона с просьбой провести расследование после того, как в этом месяце украинские чиновники сообщили, что скорость их доступа к созданному Маском сервису Starlink и его военной версии Starshield была ограничена.

В ответе от вторника, 27 октября, полученном агентством, генеральный инспектор Пентагона сообщил группе из девяти законодателей – четырёх республиканцев и пяти демократов – что на их опасения лучше дадут ответ ВВС.

Это, как сказал осведомлённый помощник конгрессмена, расценивается как отказ генерального инспектора расследовать деятельность Маска и Starlink, несмотря на то, что у него есть для этого все возможности.

Также он отметил, что на Капитолийском холме опасения по поводу контроля Маска над Starlink существуют уже много лет и стали одной из причин создания Starshield – версии, предназначенной для военных нужд.

"Вызывает беспокойство то, что генеральный инспектор, судя по всему, решил не расследовать перебои в спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты своего гражданского населения", – заявила в комментарии агентству сенатор Джин Шахин, ведущая представительница Демократической партии в Комитете Сената по международным отношениям, подписавшая первоначальное письмо.

Она отметила, что "администрация Трампа и SpaceX представили противоречивые версии того, что привело к этим сбоям", и что "необходимо провести независимый анализ и проверку, чтобы определить ответственность и предотвратить подобные ситуации в будущем".

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил руководителю SpaceX Илону Маску ипопросил его снять ограничения на работу Starshield.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

Зеленский подтвердил 24 октября возобновление работы Starlink и Starshield "на той же скорости, что и до введения всех ограничений".