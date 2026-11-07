Глава Минобороны Германии: мы больше не можем передавать Украине системы Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна исчерпала возможности по передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит Focus.

Как указал Писториус, Германия уже передала Украине несколько комплексов Patriot и определенное количество ракет к ним.

"Все, что мы предоставляем сейчас, мы пока не сможем пополнить; это привело бы к появлению пробелов в нашей обороне, за которые мы не можем нести ответственность. Больше сейчас невозможно", – отметил он.

По словам министра, другие государства должны теперь взять на себя большую нагрузку в этом вопросе.

Этот вопрос будет обсуждаться в середине ноября в рамках Контактной группы по Украине (формат "Рамштайн"), добавил Писториус.

Ранее украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.

По словам президента Владимира Зеленского, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.