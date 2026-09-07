Стали известны подробности проведения 36-го заседания в формате "Рамштайн"

36-е заседание в так называемом формате "Рамштайн" 8 сентября состоится дистанционно под председательством министров обороны Великобритании и Германии.

Об этом "Европейской правде" сообщили источники.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, уже 36-е за время её существования, состоится в видеоформате под председательством министра обороны Великобритании Уэса Стритинга и министра обороны Германии Бориса Писториуса – как обычно с тех пор, когда США со сменой администрации отказались от координирующей роли.

Ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте и заместителя министра обороны США Элбриджа Колби.

Встреча должна начаться в 16:00 по киевскому времени.

Перед заседанием Украина передала НАТО список неотложных потребностей для ПВО, также министр обороны Евгений Хмара провел подготовительную беседу с генсеком НАТО Марком Рютте.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 18 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

После заседания Борис Писториус объявил о поставках Украине трехзначного количества ракет "воздух-воздух" из немецких запасов, а также о совместном производстве наземных роботизированных комплексов.