Премьер Чехии заявил о заинтересованности Украины в дополнительных самолетах Skyfox

Украина заинтересована в дополнительных чешских самолетах L-39 Skyfox и предлагает Чехии принять участие в инициативе по беспилотникам.

Об этом в пятницу заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по прибытии на неформальный саммит Европейского Союза в Дублине, комментируя встречу в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время деловой миссии в Украине в среду объявил о возможности поставки 16 самолетов Skyfox – учебно-легких боевых самолетов производства Aero Vodochody. Министр добавил, что ранее уже была подтверждена поставка четырех самолетов, а сейчас он ведет переговоры с премьер-министром Украины Сергеем Корецким о поставке еще 12.

"Президент заинтересован в еще 14 самолетах, кроме того, он предлагает нам инициативу по беспилотникам", – сказал Бабиш.

Бабиш заявил в пятницу, что эти чешские самолеты очень хорошо подходят для уничтожения дронов, которые Россия ежедневно запускает по целям по всей Украине. Он отметил, что уничтожение беспилотных летательных аппаратов таким образом является одним из самых дешевых решений. Он также подчеркнул, что возможный контракт на поставку самолетов будет носить коммерческий характер, поэтому Киев будет платить за эти машины.

Бабиш видит возможности для сотрудничества с Украиной, в частности, в сфере атомной энергетики, где компания Škoda JS могла бы поставлять украинцам турбины, или в сфере добычи газа. В четверг премьер-министр заявил, что чешская компания могла бы получить лицензию на добычу в стране.

Напомним, Украина и Чехия ранее обсуждали возможность передачи легких штурмовых самолетов L-159, которые планировалось использовать для сбивания БпЛА. В частности, о возможности такой передачи во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.

Однако правительственная коалиция, в состав которой входят партии ANO, SPD и "Автомобилисты", отклонила эту инициативу, аргументируя это тем, что эти самолеты нужны чешской армии. В частности, против этой передачи выступала антиукраинская партия SPD, в квоте которой находится пост министра обороны. Об этом "ЕвроПравда" писала в статье Битва за самолеты для Украины.

Проблема также заключалась в том, что эти самолеты уже были сняты с производства. Вместо этого производитель этих самолетов, чешская компания Aero Vodochody, предложила Украине новейшие учебно-боевые самолеты L-39 Skyfox. Эта модель оснащена более современным двигателем Williams FJ44 и имеет новое радиоэлектронное оборудование, а потому, по оценкам экспертов, еще лучше подходит для противодействия беспилотникам.

Однако до недавнего времени ситуацию тормозило отсутствие согласия правительства Чехии на такую продажу. При этом о возможной продаже Украине самолетов этого типа на официальном уровне ранее не сообщалось.