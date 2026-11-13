Премьер Швеции хочет заручиться поддержкой центристов для формирования правительства

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил в пятницу, что позднее в тот же день представит Центристской партии комплексное политическое предложение, чтобы пригласить её к формированию нового кабинета министров на фоне затянувшихся попыток сформировать правительство.

Об этом он заявил перед началом неформального саммита ЕС в Дублине, цитирует SVT, передает "Европейская правда".

На фоне тупика в переговорах о формировании нового правительства Центристская партия фактически получила право решать, кто возглавит следующий кабинет министров – социал-демократы во главе с Магдаленой Андерссон, которые получили минимальное преимущество на сентябрьских выборах, или правоцентристская партия "Умеренные" действующего премьера.

Лидер центристов Элизабет Танд Рингквист попросила как Магдалену Андерссон, так и Ульфа Кристерссона в пятницу представить "комплексный пакет" политических мер и предложений по управлению страной. После этого политическая сила выберет, к какому лагерю присоединиться.

"Я с уважением отношусь к тому, что Центристская партия сегодня хочет получить основу для принятия своих решений. Сейчас на нее оказывается невероятное давление, иногда с использованием жестких, почти оскорбительных слов. Центристская партия должна иметь возможность самостоятельно выбрать свой путь", – отметил Кристерссон.

Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон выразила готовность сформировать правительство с Центристской партией и "Зелеными", но без непосредственного участия Левой партии.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

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