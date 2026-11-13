Бессент: хакеры атаковали супермаркеты во Франции с помощью китайского ИИ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что китайская модель искусственного интеллекта была использована в ходе недавних хакерских атак, которые вывели из строя холодильники во французских супермаркетах.

Об этом он заявил в четверг, 12 ноября, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Речь идет о хакерских атаках, которые во Франции затронули около 700 супермаркетов и государственный банк крови.

Комментируя этот инцидент, Бессент сказал, что атака была осуществлена с помощью китайской модели ИИ.

"Не знаю, кто из вас видел, как во Франции отключились холодильники и 150 продуктовых магазинов. Это была китайская модель. Пожалуй, худшее из всего, что может быть, – это то, что иранцы используют китайскую модель. Это как бы подводит итог состоянию мира, не так ли?" – отметил американский министр.

Он также предупредил, что китайские модели "опасны, поскольку не имеют защитных механизмов" в своих версиях инструментов искусственного интеллекта.

Как известно, в начале октября кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.

9 ноября в МИД Франции вызвали посла Ирана из-за обвинений в кибератаках.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна будет добиваться от европейских стран принятия мер против Ирана в ответ на кибератаки на сотни холодильных витрин в супермаркетах.