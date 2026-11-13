Бессент: хакери атакували супермаркети у Франції за допомогою китайського ШІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що китайська модель штучного інтелекту була використана під час нещодавніх хакерських атак, які вивели з ладу холодильники у французьких супермаркетах.

Про це він сказав у четвер, 12 листопада, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мова йде про хакерські атаки, які у Франції зачепили близько 700 супермаркетів та державний банк крові.

Коментуючи цей інцидент Бессент сказав, що це атака була здійснена за допомогою китайської моделі ШІ.

"Не знаю, хто з вас бачив, як у Франції вимкнулися холодильники та 150 продуктових магазинів. Це була китайська модель. Мабуть, найгірше з усього, що може бути, – це те, що іранці використовують китайську модель. Це якби підсумовує стан світу, чи не так?" – зазначив американський міністр.

Він також попередив, що китайські моделі "є небезпечними, оскільки не мають захисних механізмів" у своїх версіях інструментів штучного інтелекту.

Як відомо, на початку жовтня кібератака призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

9 листопада до МЗС Франції викликали посла Ірану через звинувачення у кібератаках.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що країна домагатиметься від європейських країн вжити заходів проти Ірану у відповідь на кібератаки на сотні холодильних вітрин у супермаркетах.