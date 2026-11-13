Бундестаг одобрил реформу разведки для борьбы со шпионажем и диверсиями

Немецкий Бундестаг в пятницу, 13 ноября, проголосовал за комплексную реформу разведывательных служб, которая расширяет их полномочия – ведомства получат право на активную борьбу со злоумышленниками.

Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

Реформа предоставляет Федеральной разведывательной службе (BND) и Федеральному ведомству по защите конституции (BfV) дополнительные инструменты и полномочия для противодействия диверсиям, терроризму и шпионажу.

Отныне Федеральное ведомство по защите конституции сможет не только собирать информацию и следить за лицами, но и, при определенных условиях, тайно проникать в помещения и принимать меры в отношении взрывчатых веществ или оружия. Задержания и открытые обыски, как и прежде, остаются прерогативой полиции.

Федеральная разведывательная служба, отвечающая за внешнюю разведку, также получает оперативные полномочия по вмешательству, в частности, сможет блокировать серверы государственных хакерских группировок за рубежом, нарушать работу инфраструктуры злоумышленников, перенаправлять трафик данных, удалять информацию или целенаправленно распространять дезинформацию. Комиссия в составе бывших судей должна будет заранее проверять законность определенных мер.

На фоне победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт Федеральное ведомство по защите Конституции также сможет ограничивать свое сотрудничество с отдельными земельными ведомствами.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал законопроект "реформой века", знаменующей начало новой эры для органов власти.

"Разведывательные службы становятся настоящими разведывательными агентствами. Нам нужны эти меры против врагов демократии, которые угрожают этой стране изнутри и снаружи", – заявил министр.

За реформу проголосовали 309 членов Бундестага. 190 парламентариев выступили против, ещё 71 воздержался.

До сих пор немецкие спецслужбы имели значительно меньше полномочий не только по сравнению с США, но и по сравнению со службами других европейских стран. Это было сделано с целью обеспечения верховенства права на основе опыта нацистского режима.

Этой реформой коалиция ХДС/ХСС и СДПГ также реагирует на обострение угрозы, связанной с деятельностью иностранных спецслужб – прежде всего России, Китая и Ирана.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер недавно заявил, что видит опасность насильственного конфликта с Россией, а противостояние между странами, по его словам, приобрело "новое, опасное качество".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна "готовится к масштабным гибридным атакам, в том числе к особо серьёзным", и ответит на них "быстро и очень чётко".

Недавно Вооружённые силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.