Бундестаг схвалив реформу розвідки для боротьби зі шпигунством та диверсіями

Німецький Бундестаг у п’ятницю, 13 листопада, проголосував за комплексну реформу розвідувальних служб, яка розширює їхні повноваження – відомства отримають право на активну боротьбу зі зловмисниками.

Про це повідомляє Die Welt, пише "Європейська правда".

Реформа надає Федеральній розвідувальній службі (BND) та Федеральному відомству із захисту конституції (BfV) додаткові інструменти та повноваження для протидії диверсіям, тероризму та шпигунству.

Відтепер Федеральне відомство із захисту конституції зможе не лише збирати інформацію та стежити за особами, а й, за певних умов, таємно проникати в помешкання та вживати заходів проти вибухових речовин чи зброї. Затримання та відкриті обшуки, як і раніше, залишаються прерогативою поліції.

Федеральна розвідувальна служба, що відповідає за зовнішню розвідку, також отримує оперативні повноваження щодо втручання, зокрема, зможе блокувати сервери державних хакерських угруповань за кордоном, порушувати роботу інфраструктури зловмисників, перенаправляти трафік даних, видаляти інформацію або цілеспрямовано поширювати дезінформацію. Комісія у складі колишніх суддів має заздалегідь перевіряти законність певних заходів.

На тлі перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах у Саксонії-Ангальт Федеральне відомство із захисту Конституції також зможе обмежувати свою співпрацю з окремими земельними відомствами.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт Німеччини назвав законопроєкт "реформою століття", що знаменує початок нової ери для органів влади.

"Розвідувальні служби стають справжніми розвідувальними агентствами. Нам потрібні ці заходи проти ворогів демократії, які загрожують цій країні зсередини та зовні", – заявив міністр.

За реформу проголосували 309 членів Бундестагу. 190 парламентарів виступили проти, ще 71 утримався.

Досі німецькі спецслужби мали значно менше повноважень не лише порівняно зі США, а й порівняно зі службами інших європейських країн. Це було зроблено з метою забезпечення верховенства права на основі досвіду нацистського режиму.

Цією реформою коаліція ХДС/ХСС та СДПН також реагує на загострення загрози, пов’язаної з діяльністю іноземних спецслужб – насамперед Росії, Китаю та Ірану.

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер нещодавно заявив, що бачить небезпеку насильницького конфлікту з Росією, а протистояння між країнами, за його словами, набуло "нової, небезпечної якості".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна "готується до масштабних гібридних атак, у тому числі до особливо серйозних", і відповість на них "швидко та дуже чітко".

Нещодавно Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.