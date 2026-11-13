CNN: Вэнс начал сомневаться в участии в президентских выборах 2028 года

Вице-президент США Джей Ди Вэнс всерьёз задумался о том, чтобы не баллотироваться в президенты в 2028 году, после сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах на прошлой неделе.

Об этом CNN рассказали люди из его ближайшего окружения, сообщает "Европейская правда".

Хотя Вэнс еще не принял окончательного решения, разговоры примерно с десятком его союзников и советников свидетельствуют о том, что вице-президент колеблется.

"Я не удивился бы ни одному решению, которое он примет. Ему всего 42 года. Он достаточно молод, чтобы вернуться в большую политику, если в нынешних обстоятельствах добиться успеха будет невозможно. Возможно, просто еще не настало его время", – сказал один из собеседников издания.

Вэнс, которого ранее считали бесспорным фаворитом президентской гонки 2028 года, ещё не определился со сроками принятия решения. В то же время возможность его участия в президентских выборах остаётся вполне реальной. Некоторые его союзники убеждены, что вероятность его выдвижения превышает 50%.

Сторонников Вэнса обнадежило обширное сообщение, которое он опубликовал в соцсети X утром после промежуточных выборов. В нем вице-президент возложил ответственность за масштабные потери республиканцев на войну с Ираном. Его сторонники восприняли этот пост как сигнал о том, на чём может быть построена его будущая президентская кампания.

Однако в частных беседах с друзьями и преданными соратниками Вэнс демонстрирует меньшую уверенность. Люди из его окружения настаивают, что в начале года он ещё не принял окончательного решения об участии в выборах. Кроме того, рождение четвёртого ребёнка этим летом уже породило предположения в Белом доме, что он может отложить свои президентские амбиции.

В последнее время, впрочем, его размышления сосредоточились на принципиальном вопросе: сможет ли он – или любой другой республиканец – победить в нынешних политических условиях, сформированных Трампом.

Важную роль в этих расчетах играет война с Ираном, которую союзники Вэнса считают, возможно, самым большим препятствием для его президентских амбиций. Многое будет зависеть от того, сможет ли Трамп быстро завершить непопулярный конфликт, не подорвав еще больше доверия общества к Белому дому.

"Если они не завершат войну в Иране, ни у одного республиканца не будет шансов на победу в 2028 году", – сказал союзник Вэнса.

Недавно СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио якобы рассматривает возможность уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы подготовиться к президентской кампании 2028 года. Рубио опроверг такие намерения.