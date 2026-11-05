СМИ: Рубио может уйти в отставку, чтобы подготовиться к участию в президентской кампании

Госсекретарь США Марко Рубио рассматривает возможность уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы подготовиться к президентской кампании 2028 года.

Об этом стало известно The Independent из влиятельных источников в США и в правительстве Великобритании, передает "Европейская правда".

После поражения республиканцев на промежуточных выборах инсайдеры предполагают, что Рубио может попытаться дистанцироваться от политики администрации, в частности в отношении войны в Иране, чтобы укрепить свои позиции как потенциального кандидата от Республиканской партии.

Как сообщает The Independent, Марко Рубио находится под пристальным вниманием по обе стороны Атлантики: ожидается, что он уйдет в отставку, чтобы начать кампанию с целью стать следующим президентом США. Его главным соперником на данный момент является вице-президент Джей Ди Венс.

Рубио – один из пяти членов нынешнего кабинета Трампа, которые, как считается, готовятся "сбежать" после унизительного поражения на промежуточных выборах.

Один из вашингтонских инсайдеров сообщил The Independent, что Рубио нужно "дистанцироваться от войны с Ираном и свалить ответственность за нее на Трампа".

Соратник Рубио сказал: "Для него вполне логично уйти в отставку и покинуть администрацию. Сейчас Рубио является ведущим кандидатом на выдвижение от [Республиканской] партии. Он однозначно опережает Венса. Но он не может баллотироваться, пока остается государственным секретарем, а связь с администрацией в любом случае только навредит его перспективам".

Вице-президент Венс быстро выступил после катастрофических результатов промежуточных выборов, обвинив войну в Иране и пытаясь дистанцироваться от неё. Считается, что Трамп может свалить вину за эту политику и последующие поражения на промежуточных выборах на министра обороны Пита Хэгсета, а Рубио и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз также могут стать потенциальными козлами отпущения.

Между тем в британском правительстве и среди республиканцев было отмечено, что Марко Рубио уже играл "менее заметную роль" в отношении Ирана – несмотря на то, что он является ведущей фигурой во внешней политике США.

Влиятельный источник в правительстве Великобритании сообщил The Independent: "Мы наблюдаем за тем, что он будет делать после промежуточных выборов. Вряд ли он останется на посту. Он был бы сильным кандидатом в президенты, и мы ожидаем, что он выдвинет свою кандидатуру".

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в среду, что не рассматривает возможность замены министра обороны Пита Хэгсета.

Трамп сделал это заявление после того, как в СМИ стало известно, что он якобы спрашивал своих советников как лично, так и по телефону, должен ли Хэгсет остаться на своей должности после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.