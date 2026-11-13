CNN: Венс почав вагатися щодо участі у президентських виборах-2028

Віцепрезидент США Джей Ді Венс серйозно замислився над тим, щоб не балотуватися у президенти у 2028 році, після нищівної поразки республіканців на проміжних виборах минулого тижня.

Про це CNN розповіли люди з його близького оточення, повідомляє "Європейська правда".

Хоча Венс ще не ухвалив остаточного рішення, розмови приблизно з десятком його союзників і радників свідчать, що віцепрезидент вагається.

"Я не здивувався б жодному рішенню, яке він ухвалить. Йому лише 42 роки. Він достатньо молодий, щоб повернутися у велику політику, якщо за нинішніх обставин досягти успіху буде неможливо. Можливо, просто ще не настав його час", – сказав один зі співрозмовників видання.

Венс, якого раніше вважали беззаперечним фаворитом президентських перегонів 2028 року, ще не визначився з термінами ухвалення рішення. Водночас можливість його участі у президентських виборах залишається цілком реальною. Деякі його союзники переконані, що ймовірність його балотування перевищує 50%.

Прихильників Венса підбадьорило розлоге повідомлення, яке він опублікував у соцмережі X вранці після проміжних виборів. У ньому віцепрезидент поклав відповідальність за масштабні втрати республіканців на війну з Іраном. Його прихильники сприйняли цей допис як сигнал про те, якою може бути основа його майбутньої президентської кампанії.

Однак у приватних розмовах із друзями та відданими соратниками Венс демонструє меншу впевненість. Люди з його оточення наполягають, що на початку року він ще не мав остаточного рішення щодо участі у виборах. Крім того, народження четвертої дитини цього літа вже спричинило припущення у Білому домі, що він може відкласти свої президентські амбіції.

Останнім часом, утім, його роздуми зосередилися на принциповому питанні: чи зможе він – або будь-який інший республіканець – перемогти за нинішніх політичних умов, сформованих Трампом.

Важливу роль у цих розрахунках відіграє війна з Іраном, яку союзники Венса вважають, можливо, найбільшою перешкодою для його президентських амбіцій. Багато що залежатиме від того, чи зможе Трамп швидко завершити непопулярний конфлікт, не підірвавши ще більше довіру суспільства до Білого дому.

"Якщо вони не завершать війну в Ірані, у жодного республіканця не буде шансів на перемогу у 2028 році", – сказав союзник Венса.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо начебто заперечив такі наміри.