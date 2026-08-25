США исключили Сирию из списка стран-спосоров терроризма

США официально отменили статус Сирии как государства-спонсора терроризма, при этом Вашингтон исключил группировку "Джебхат ан-Нусра", также известную как "Хаят Тахрир аш-Шам" (HTS), из перечня особо опасных террористических организаций.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), пишет "Европейская правда".

Решение было принято в соответствии с обещанием президента США Дональда Трампа ослабить санкции в отношении Сирии. Таким образом, страна больше не подпадает под ограничения, предусмотренные американскими санкционными правилами для государств со статусом спонсора терроризма.

Кроме того, Госдепартамент США отменил статус "Джебхат ан-Нусра" как глобальной террористической организации. Параллельно OFAC исключило эту группировку из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN List).

"Джебхат ан-Нусра" больше не существует как отдельная повстанческая группировка в том виде, в котором США подвергли ее санкциям. После свержения Асада в декабре 2024 года лидер HTS Ахмад аль-Шараа возглавил переходное правительство Сирии, а HTS была распущена и интегрирована в государственные структуры.

Решение Вашингтона является очередным шагом по ослаблению санкционного режима в отношении Сирии после прихода новой власти в Дамаске и свержения режима Башара Асада.

Прошлым летом президент США Дональд Трамп отменил санкции, введённые против Сирии ещё в 2004 году.

В июле 2026 года Трамп объявил, что намерен исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.