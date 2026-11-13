В Еврокомиссии анонсировали форум по расширению ЕС с участием Корецкого

В понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос проведут в Брюсселе второй Форум по вопросам расширения ЕС под названием "Более широкая Европа – более сильная Европа".

Об этом в Еврокомиссии сообщили в пятницу, пишет "Европейская правда".

Мероприятие соберет политических лидеров, представителей гражданского общества, молодежи и бизнеса из государств-членов ЕС и стран-партнеров, стремящихся вступить в союз, чтобы обсудить дальнейшие шаги на пути к более объединенному и сильному ЕС.

Форум откроет вступительным словом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, после чего с основными речами выступят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб.

В ходе мероприятия участники обсудят роль расширения в укреплении мира, стабильности и благосостояния на европейском континенте. Особое внимание будет уделено тому, как реформы, инвестиции и экономический рост могут способствовать расширению ЕС на основе заслуг, а также укреплению европейской безопасности и устойчивости.

В форуме, в частности, примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Черногории Милойко Спаич и премьер-министр Северной Македонии Християн Мицкоский.

Форум станет площадкой для обсуждения пакета расширения ЕС в этом году и прогресса, которого страны-партнеры достигли за последние 12 месяцев. Также участники обсудят ориентировочные дорожные карты для стран, которые наиболее продвинулись в переговорах о вступлении.

Они были представлены в начале этого месяца и определяют четкий план реформ на следующий год для Черногории, Албании, Молдовы и Украины.

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