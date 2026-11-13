В Єврокомісії анонсували форум щодо розширення ЄС за участю Корецького

У понеділок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос проведуть у Брюсселі другий Форум з питань розширення ЄС під назвою "Ширша Європа – сильніша Європа".

Про це у Єврокомісії повідомили у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Захід об’єднає політичних лідерів, представників громадянського суспільства, молоді та бізнесу з держав-членів ЄС і країн-партнерів, які прагнуть вступити до союзу, щоб обговорити подальші кроки на шляху до більш об’єднаного та сильнішого ЄС.

Форум відкриє вступним словом єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, після чого з основними промовами виступлять президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Фінляндії Александр Стубб.

Під час заходу учасники обговорять роль розширення у зміцненні миру, стабільності та добробуту на європейському континенті. Особливу увагу приділять тому, як реформи, інвестиції та економічне зростання можуть сприяти розширенню ЄС на основі заслуг, а також зміцненню європейської безпеки та стійкості.

У форумі, зокрема, візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, президентка Молдови Мая Санду, прем’єр-міністр України Сергій Корецький, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч і прем’єр-міністр Північної Македонії Християн Міцкоський.

Форум стане майданчиком для обговорення цьогорічного пакета розширення ЄС і прогресу, якого країни-партнери досягли за останні 12 місяців. Також учасники обговорять орієнтовні дорожні карти для країн, які найбільше просунулися в переговорах про вступ.

Їх представили на початку цього місяця, і вони визначають чіткий план реформ на наступний рік для Чорногорії, Албанії, Молдови та України.

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