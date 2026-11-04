ЕС отказался от прогнозов о дате вступления в надежде, что Украина ускорит реформы

ЕС в дорожных картах не стал прогнозировать, когда лидеры евроинтеграции завершат переговоры о вступлении, в надежде на ускорение темпов реформ в Украине.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год и откуда взялся оптимизм.

На данный момент Еврокомиссия определила ожидаемую дату подписания договора о вступлении только для Черногории: июнь 2027 года. Что касается остальных кандидатов, прогнозов относительно окончательной даты нет.

Такая неопределенность сохранилась именно из-за Украины.

Как отмечается, от государств-членов в ЕК поступили сигналы о том, что нужно оставить шанс для ускорения продвижения Киева.

"Ведь на данный момент Украина отстает от Молдовы. В ЕК согласились, что давать оценку, предполагающую более быстрое вступление Молдовы, политически неправильно", – говорится в статье.

"Дополнительно подчеркивать, что Молдова будет готова к вступлению раньше Украины, было бы политически неразумно. Ведь в ЕС готовы всячески демонстрировать стремление привлечь Украину к этой волне расширения – в случае прогресса реформ", – утверждается в статье.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

Отчет по Украине показал: повышение оценки Еврокомиссией прогресса Украины на пути в ЕС, особенно в сфере борьбы с коррупцией, произошло не благодаря, а вопреки действиям властей.