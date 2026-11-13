В Берлине сожгли автомобиль бывшего главного редактора издания Bild

В Берлине сожгли автомобиль бывшего главного редактора немецкого таблоида Bild Юлиана Райхельта: он назвал это попыткой запугивания новых свободных СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Райхельт в настоящее время возглавляет новостной портал Nius правопопулистской направленности, соучредителем которого он является. Райхельт сообщил, что поджог произошел ночью в западноберлинском районе Шарлоттенбург.

фото: DPA

В полиции подтвердили факт поджога. По их данным, о пожаре сообщил прохожий в 2:07. Имена возможных причастных правоохранители не назвали. На место вызвали пожарных, которые потушили огонь.

"Совершенно очевидно, что это было целенаправленное нападение", – заявил Райхельт. Он назвал инцидент "попыткой запугивания новых свободных СМИ, которые противостоят этому левому экстремизму", и предположил, что кто-то намеренно выследил его автомобиль.

Несколько лет назад в Берлине произошли аналогичные поджоги автомобилей, принадлежавших обозревателю другой местной газеты B.Z. В одном из случаев впоследствии было опубликовано письмо с левоэкстремистским содержанием, авторы которого взяли на себя ответственность за нападение.

Райхельт является противоречивой фигурой в немецкой медиасреде. В 2021 году его уволили с поста главного редактора Bild за злоупотребление властью после того, как несколько СМИ опубликовали результаты расследования с рядом обвинений в сексуальных домогательствах.

Райхельт всегда отрицал эти обвинения, называя их "кампанией по дискредитации".

Напомним, недавно в Румынии президент запретил журналисту-расследователю посещать пресс-конференции.

А премьер-министр Албании Эди Рама вступил в перепалку с журналисткой, когда она упомянула о его связях с зятем американского президента Джаредом Кушнером.